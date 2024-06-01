ガンバ大阪　2020シーズンレプリカユニフォーム

（9/30まで値下げします）4,980円→4,500円小野瀬康介選手のM-Lサイズのレプリカユニフォームです。数回着用していますが、状態は良いかと思います。洗濯済みあくまで古着をご理解いただける方のみご購入ください。同時にガンバ大阪のユニフォームシャツを数点出品しています。複数点購入希望の方は、お値引きご相談ください。即購入歓迎です！コンビニ/ATM支払いの方はいつ支払いが可能かメッセージをお願い致します。



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