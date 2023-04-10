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ナイキ パリ サンジェルマン ストライク Lサイズ
商品番号 O22009470368
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ナイキ パリ サンジェルマン ストライク Lサイズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

練習技として購入しましたがサイズが大きかったためお譲りします。USサイズですので予めご確認下さい。よろしくお願いします。スタイル：DX3022-116原産地：タイサイズ:着丈70.5/胸囲112/裾幅56/ゆき46
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