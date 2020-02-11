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ローグST LS 13.5 3+ テンセイ1kホワイト 6X
商品番号 A56498394356
商品名

ローグST LS 13.5 3+ テンセイ1kホワイト 6X
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 18,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローグLSの3+13.5°になります。シャフトはテンセイホワイトの6x43.0インチ　D-2330g289cpmグリップはエリートグリップのラバーバックライン有が入ってます。ヘッドカバーは未使用です。利き手···右
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