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中日ドラゴンズ　山本昌　200勝記念　レア　巨人　記念ボール　3点セット
商品番号 N20510414631
商品名

中日ドラゴンズ　山本昌　200勝記念　レア　巨人　記念ボール　3点セット
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 6,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！こちら、山本昌選手の200勝記念品。非売品です。山本昌選手の200勝記念パーティー、名古屋キャッスルで行われたときにいただいたものです。いただきましたが、管理しきれなくなってしまいましたので、どなたか大切にしてくださる方に。サインボールを入れる箱に少し破れがございますが、中身は大丈夫です。すべて新品未使用です。コレクターの方に。お値段、ご相談ください！
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