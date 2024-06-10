真葛香斎　唐子手ツナギ茶碗　共箱　茶道具　京焼

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サイズ：径・約12.8ｃｍ 高・約7.2ｃｍ付属品：共箱、共布、紙箱（茶筅はつきません）発送 ：60サイズ段ボールの予定です。中古です。状態良好、無傷です。真葛宮川香斎さん作の唐子手ツナギ茶碗です。お茶碗胴に帯状にぐるりと色を抜いて、手をつないだ唐子が輪になって描かれています。お茶碗の各所、唐子の絵など金で縁取りされています。特に季節感なく、いつでも使えて便利なお茶碗と思います。「友達の輪」みたいなお茶碗です。(笑)友好が繋がって地球一周すればいいなぁと思います。しかしながら「友達の輪」と言っても、昔のテレビ番組で、きっと若い人には何のことやら分からないのかと思います。(笑)発送は60サイズ段ボールを予定しています。どうぞよろしくお願いします。とめ3種類...茶道具