BUMP OF CHICKEN ニコルぬいぐるみ　NICOLE

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商品詳細
BUMPOFCHICKENぬいぐるみ NICOLE〈外箱サイズ〉たて：約32cmよこ：約7cm幅：約11cm ※素人採寸ですので誤差はご容赦ください新品未開封です。暗所で保管しておりました。状態はかなり良い状態です。即購入、歓迎です。よろしくお願いします。#BUMP_OF_CHICKEN#バンプオブチキン #グッズ #コレクション #ぬいぐるみ #猫 #バンド人気グループ···BUMPOFCHICKENグッズ種類···その他
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