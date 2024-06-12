バイエルン　120周年記念ユニホーム　サッカーウェア

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商品詳細
FCバイエルンミュンヘン スペシャルユニホーム丈···半袖カラー···ホワイトリーグ···ブンデスリーガ種類···シャツサイズ···S170cm〜175cmの方は体のラインが見えるくらいピタッと着れます。150cm〜165cmくらいの方はゆとりよく着れると思います。あくまでも目安です。
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