大谷翔平　ユニフォーム　Tシャツ　日本ハムファイターズ

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■商品名日本ハムFIGHTERSシャツ（MIZUNOシャツ）■概要カラー···ホワイト／ブルー／ブラック柄・デザイン···FIGHTERSロゴシルエット···ストレート季節感···春、夏、秋、冬■サイズL着丈：63cm肩幅：50cm袖丈：22cm胸囲（平置き）：56cm※単位(cm)※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。※着用感には個人差がございます。（身長・体重等おっしゃって頂けても、着用感の予想・返答は出来ませんので、ご了承ください。）■素材ポリエステル100%■カラーホワイト／ブルー／ブラック■状態A【S】未使用品。新古品【SA】試着のみで、タグや付属品無し【A】数回着用の美品【B】一般的な古着。目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり（もしくは、状態は良好だが付属品等、欠品がある）■その他本商品は使用しておりますので、状態に関して神経質な方は購入をお控え下さい。新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。不明点は購入前にご質問下さい。明確な答えがない質問や専門的な内容にはお答えできない場合もあります。取り置きや専用の対応はできません。お値段交渉中・質問中のものに関しましても、ご購入者様を優先にお取引させて頂きます。なるべくコンパクトに折り畳んで梱包致しますので畳みジワ等ご容赦ください。