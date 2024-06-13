serato SL2 オーディオインターフェース

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商品詳細
◆商品名seratoSL2オーディオインターフェーススクラッチライブ◆使用状況2013年頃購入。自宅にて使用してきましたが、サポート終了後、使用機会なくなり保管しておりました。◆付属品・USBケーブル・赤白ケーブル×2
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