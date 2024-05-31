adidas 2018 アルゼンチン代表 ユニフォーム グラデーションMサイズ

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ビンテージコレクションとしていかがでしょうか？主人が2018年7月に、アルゼンチン出張の際のお土産として購入したものです。MADEINARGENTINAです(5枚目 10枚目参照)日本では大変レアな1枚かと思います。サイズはMサイズです。Mサイズ身幅51.5センチ着丈72センチ※平置き採寸です。多少の誤差はご容赦ください。2018年に家で応援した時に数回着ましたが、その後はホームクリーニングしクローゼットで眠っておりました。今回のメッシの活躍でユニホームの事を思い出し、出品しました。私の主観ですが美品だと思います。used品にご理解頂ける方に。発送の際のたたみジワはご了承ください。