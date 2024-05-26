読売ジャイアンツ②　巨人　応援ユニフォーム

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ご覧いただき有難うございます野球応援グッズコレクションから整理の為、出品致します。ジャイアンツの応援ユニフォームです。汚れや消耗もなく、美品な状態と言えます。サイズは一般的なフリーサイズです。身幅 脇〜脇で 約５５㎝着丈 生地to生地で 約７０㎝（素人採寸の為ミリ単位の誤差、ご了承下さいませ）他にも色々なチームのを出品しておりますので是非ご覧くださいませ！種類...レプリカユニフォーム野球チーム...読売ジャイアンツ