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【レア】【完売品】阪神優勝記念グッズ 限定商品など ３点セット
商品番号 C11971836390
商品名

【レア】【完売品】阪神優勝記念グッズ 限定商品など ３点セット
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 6,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！家族と被ってしまったので出品致します。【阪神百貨店梅田本店限定】☆アレよ！フェイスタオル☆ビールかけTシャツLサイズ☆優勝記念カンフーバット阪神百貨店のビニール袋３枚＃公式では11月迄入荷しないレアな商品です単品売りも可コメント下さいませよろしくお願いいたします(*^^*)
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