阪神タイガース 近本光司 選手 直筆サインボール

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阪神タイガース近本光司選手直筆サインボール昨年、甲子園球場にて試合開始前のイベントでメガホンを強く叩くイベントがあり、息子がオーロラビジョンに映し出され、直筆サインボールプレゼントに選ばれた際の物です。試合終了後、球団関係者の方から頂きました。小さなマジックの擦れた跡はありますが、サイン自体は綺麗に書かれています。あくまでも、一度人の手に渡った物ですので、神経質な方や中古品にご理解のない方はお控えください。宜しくお願い致します。野球チーム...阪神タイガース