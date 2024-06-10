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オリックスバファローズ ポンタ ぬいぐるみ
商品番号 R19919272437
商品名

オリックスバファローズ ポンタ ぬいぐるみ
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バファローズポンタの30cmほどのぬいぐるみです。2023年購入。未開封ですが、自宅保管品のため神経質な方の購入はご遠慮ください。　【匿名配送】即購入可♪
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