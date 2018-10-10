松本山雅 アンセムジャケット

カラー···ホワイト色が白で汚れを気にして着用する機会が無いので出品する事にしました。頂いてから一度も着用はしておりませんが、そのままクローゼットに保管してありましたので神経質な方は購入をお控え下さい。サイズは添付画像から確認お願い致します。



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