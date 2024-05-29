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- MIRANO ECHO CHAMBER 3 アナログテープエコー
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商品詳細
アナログ式のテープエコーです。数年前にはスタジオで動作確認できましたが、現在は確認できる環境が無いため、現状でのお渡しとなります。付属の電源ケーブルで、電源オンと回転は確認できております。元々付いていたアナログテープはそのまま巻いてありますが、接着部分が取れてしまっているため、ご自身で修理していただく必要があると思います。直接お引き取りに来ていただけるのでしたら、送料分お値引きします。種類···エフェクター・プロセッサー
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