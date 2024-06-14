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174.展示会限定品プロステイタスSE硬式グラブ
商品番号 X16219943948
商品名

174.展示会限定品プロステイタスSE硬式グラブ
ブランド名 ゼット
特別価格 税込 17,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類···硬式利き手・特徴···右利き用用途・種類···ピッチャー用展示会限定品オーダー対応不可!!ダイヤモンドショップ限定品　プロステイタスSE硬式グラブ品番　BPROG21Sサイズ　4キップレザー日本製高校野球対応定価　63800円付属品　純正グラブ袋、箱付き。専門店にて縦型、キャッチボールが出来るくらいに型付けしてあります。※値段交渉等は一切お断り致します。
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