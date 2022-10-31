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読売ジャイアンツ　秋広優人　直筆サインボール　旧背番号　68 巨人軍
商品番号 W60161254281
商品名

読売ジャイアンツ　秋広優人　直筆サインボール　旧背番号　68 巨人軍
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

読売ジャイアンツ秋広優人選手の直筆サインボールです。ルーキー年背番号68番のボールです。
http://narcologia.ru/goods/encourage938972.html
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