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[限定品・新品] 大谷翔平　トラウト　ボブルヘッド　①
商品番号 M50294475959
商品名

[限定品・新品] 大谷翔平　トラウト　ボブルヘッド　①
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 6,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎値下げしました⭐︎エンゼルススタジアム2023年7月1日先着限定配布のものです。未使用品ですが、商品の確認と撮影のため、箱から出しました。[注意]海外製のため、塗装のムラや接着剤跡、細かな傷、発泡スチロールの割れがあります。壊れやすい商品ではありますが、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming184792.html
http://narcologia.ru/goods/encourage244472.html
http://narcologia.ru/goods/cotton623561.html
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