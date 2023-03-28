[限定品・新品] 大谷翔平　トラウト　ボブルヘッド　①

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商品詳細
⭐︎値下げしました⭐︎エンゼルススタジアム2023年7月1日先着限定配布のものです。未使用品ですが、商品の確認と撮影のため、箱から出しました。[注意]海外製のため、塗装のムラや接着剤跡、細かな傷、発泡スチロールの割れがあります。壊れやすい商品ではありますが、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming184792.html
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