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YONEX　BOAシステムテニスシューズ
商品番号 D17823085065
商品名

YONEX　BOAシステムテニスシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応コート...オムニ・クレー兼用サイズ...23〜23.5cm性別...レディース紐が無くボタンで締めて簡単に履ける。私は靴によって、普段23.5から24cmを入ってます。横幅があるから、23.5cmを買いましたが、ちょっとサイズが気になり、24cmに買い替えたので、普段23.5cmで、横幅広い足におすすめです。使用感はありますが、靴底の減りもなく、まだまだ使えると思います。中古品でのご理解上ご検討ください。
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