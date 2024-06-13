YONEX　BOAシステムテニスシューズ

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商品詳細
対応コート...オムニ・クレー兼用サイズ...23〜23.5cm性別...レディース紐が無くボタンで締めて簡単に履ける。私は靴によって、普段23.5から24cmを入ってます。横幅があるから、23.5cmを買いましたが、ちょっとサイズが気になり、24cmに買い替えたので、普段23.5cmで、横幅広い足におすすめです。使用感はありますが、靴底の減りもなく、まだまだ使えると思います。中古品でのご理解上ご検討ください。
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