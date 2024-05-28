NIKE テニスバック

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商品詳細
20年ほど前に購入したNIKEのテニスバックです。ほとんど使用することなく自宅保管していたものですので状態は良好だと思いますが、あくまでも中古品となりますのでご理解頂ける方はご検討をお願いします。
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