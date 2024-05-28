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NIKE テニスバック
商品番号 N43476684208
商品名

NIKE テニスバック
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,640 円
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商品詳細

20年ほど前に購入したNIKEのテニスバックです。ほとんど使用することなく自宅保管していたものですので状態は良好だと思いますが、あくまでも中古品となりますのでご理解頂ける方はご検討をお願いします。
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