マイクトラウト　Star Warsボブルヘッド

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商品詳細
本年4月21日、エンゼルスタジアムで限定数配布された、スターウォーズコラボのボブルヘッド。トラウタニの一翼を担うマイクトラウトは、MLB屈指の強打者で、MVPを三度受賞しています。エンゼルスに長らく所属し、唯一大谷に比肩しうるプレイヤーです。今回販売品は未開封です。写真は自宅に飾っているものです。本品は、エアラインで輸送いたしますことから、収納ボックスに多少のへこみ等が生じる場合がございます。なお、海外製品ですので、塗装のムラ、接着剤跡、細かな傷等がある可能性がございます。予めご了承のうえ、ご購入をお願い申し上げます。二週間限定での出品です。ご希望の方はお早めにお手続きください。
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