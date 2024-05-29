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【昭和レトロ】ソフトテニス　木製ラケット　ミズノ　BLACKJACK　ケース付き
商品番号 E62453170214
商品名

【昭和レトロ】ソフトテニス　木製ラケット　ミズノ　BLACKJACK　ケース付き
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【昭和レトロ】ソフトテニス　木製ラケット　ミズノ　BLACKJACK　ケース付き2本セットです。木製ラケットで古いものですが、ヘッドにもほとんど傷がなく、ほとんど使用されてない綺麗なラケットです。ガットは緩いので、使用するには変えたほうがいいかもしれません。ケースは写真のとおり汚れがあります。性別...レディースメンズ兼用
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