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商品詳細
【昭和レトロ】ソフトテニス 木製ラケット ミズノ BLACKJACK ケース付き2本セットです。木製ラケットで古いものですが、ヘッドにもほとんど傷がなく、ほとんど使用されてない綺麗なラケットです。ガットは緩いので、使用するには変えたほうがいいかもしれません。ケースは写真のとおり汚れがあります。性別...レディースメンズ兼用
http://narcologia.ru/goods/voiceless582259.html
http://narcologia.ru/goods/influenza736593.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming349192.html
【昭和レトロ】ソフトテニス 木製ラケット ミズノ BLACKJACK ケース付き
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【昭和レトロ】ソフトテニス 木製ラケット ミズノ BLACKJACK ケース付き
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