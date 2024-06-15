ダイドーD-1プレゼンツ SHINJOサイン入りサングラス

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『新庄剛志引退記念キャンペーン品 匿名配送』【商品】●ダイドーD-1プレゼンツSHINJOサイン入りサングラス寸法（実寸）フレーム：幅約14cm×縦約3.2cmテンプル：約13.5cmレンズ：幅約5.5m×縦約3cmレンズ材質：プラスチック前枠：ニッケル合金(メッキ)テンプル：プラスチック可視光線透過率：55%紫外線透過率：1.0%以下付属品：ハードケース【商品の状態】used右側テンプル内側に3.5mm長のキズ（画僧9枚目右下ご参照くださいませ）がございますが、全体的には使用感の少ない美品のお品です。現新庄監督の現役引退時にダイドーが展開したD-1コーヒーのキャンペーンノベルティーの一つです。【発送方法】らくらくメルカリ便宅急便コンパクト匿名配送にて発送いたします。＜No.659＞#新庄#ダイドー#D1#サングラス#satigarage