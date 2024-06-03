24時間以内発送 球場配布　エンゼルス　6/9 クリスマス柄Tシャツ　入場者限定

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商品詳細
大谷翔平選手が所属するエンゼルスの本拠地エンゼルスタジアムの来場者限定のクリスマス柄のTシャツです。日本では手に入らないレア商品です。サイズはXL数量 1枚6/9（金）に入場してもらった新品です。#エンゼルス#大谷翔平#ロサンゼルス#アナハイム#来場者限定#球場配布#配布
http://narcologia.ru/goods/sucrose199040.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose233840.html
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