STEALTH　9°　スピーダーNX60S

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商品詳細
ステルスドライバー9度シャフト：スピーダーNX60sテーラーメイドステルスドライバーです。シャフトは純正カスタムのスピーダーNXです。宜しくお願い致します。テーラーメイド人気モデル...ステルス種類...ドライバー利き手...右対象...メンズ付属品…ヘッドカバー
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