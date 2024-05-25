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★匿名配送！メルカリ便！送料込み！★■ハンドメイド 木製スパイスラック アンティークグレー×トリトンブルー 調味料置き (こぼれ止め無し) 【本体サイズ】・幅約45㎝ 奥行き約13.5㎝ 高さ約30㎝ 【引き出し内寸】・幅約17.5㎝ 奥行き約9㎝ 高さ約4.5㎝【材質】・杉材 集成材 ベニヤ 【塗料】・ミルクペイント・オールドウッドワックス・ワトコオイル※ハンドメイド品という事をご理解いただける方のみお願いいたします。※元から木にキズ、凹み、反り、割れ、欠けなどある場合がございます。ご理解いただける方のみお願いいたします。※多少の寸法誤差やズレがある場合がございます。※スパイスラック以外の物は付属しません。※お客様のモニター環境によって、画像の色が実物と異なって見える場合がございます。※専用や取り置き等はしておりません。※神経質な方のご購入はご遠慮下さい。インテリア木工製品調味料置きスパイスラックアイアンワトコ#k_martのハンドメイド品一覧はこちら