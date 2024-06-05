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ぽちさま専用ページ♡折り畳みテーブル\u0026卓上ダストBOX底板、蓋付き他
商品番号 Y79046012423
商品名

ぽちさま専用ページ♡折り畳みテーブル\u0026卓上ダストBOX底板、蓋付き他
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 7,008 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆写真2折り畳みテーブル＊天板パイン無垢材6枚利用　¥6400（天板に継ぎ目がある為多少デコボコします）＊通常色サイズ　w55×d40×h60☆カントリーハート卓上ダストBOX肉球(指3)　底板、蓋付き＊通常卓上ダストBOX+¥500＊肉球(指3)型枠代　+¥100¥3850＊ウォルナットサイズ　h約17.3×17×17＊肉球の場合、投入口は丸いくり抜きになります。☆カントリーハートコロコロスタンド肉球(指3)¥2950＊通常色サイズ　w21.5×d10.5×h10☆☆☆ダストBOX、コロコロスタンド同梱につき、2点で¥500お値引きします。　-¥500送料　らくらくメルカリ便180サイズ¥2100＋メルカリ手数料=¥2300　　　　　　　　　　　　　　　　　↓送料　メルカリ便160サイズ¥1700＋メルカリ手数料=¥1900★こちらの商品は受注製作の為、製作開始後のキャンセルは出来ません。★こちらの商品は受注製作の為、納期まで約1~2ヶ月ほどお時間いただきます。★商品完成が近づきましたらコメント欄よりお知らせいたしますのでご購入のお手続きをお願いします。アメリカンカントリー雑貨、アンファン、アントステラ、テンダーハート等お好きな方に♡アメリカンカントリー雑貨アンファンアントステラテンダーハートカントリー雑貨カントリー家具ハンドメイド家具木工品ダストボックスゴミ箱ごみ箱くず入れ卓上ゴミ箱ペット用品犬用品#ぶーしー
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