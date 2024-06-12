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YAMAHA Pacifica 312H PAC312H本体+おまけ付き
商品番号 I79990891383
商品名

YAMAHA Pacifica 312H PAC312H本体+おまけ付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 12,985 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAPAC312Hパシフィカ中古品となりますので内容をご理解頂ける方のご購入を宜しくお願い致します。動作確認済みです。フロントピックアップをDiMarzioとSeymourDuncanに交換しています。写真にて状態の確認をお願い致します。どうぞご検討宜しくお願い致します付属品(おまけ)・セミハードケース・シールド・ピック(1枚)・かんたんギターの弾き方(教本)・FERNANDESギターストラップ・KORG(GA-20)
http://narcologia.ru/goods/providence691694.html
http://narcologia.ru/goods/message66527.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild522052.html
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