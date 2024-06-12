

YAMAHA Pacifica 312H PAC312H本体+おまけ付き-eastgate.mk



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YAMAHAPAC312Hパシフィカ中古品となりますので内容をご理解頂ける方のご購入を宜しくお願い致します。動作確認済みです。フロントピックアップをDiMarzioとSeymourDuncanに交換しています。写真にて状態の確認をお願い致します。どうぞご検討宜しくお願い致します付属品(おまけ)・セミハードケース・シールド・ピック(1枚)・かんたんギターの弾き方(教本)・FERNANDESギターストラップ・KORG(GA-20)