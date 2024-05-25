  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
リクライニングソファー　ブルー
商品番号 A35709675119
商品名

リクライニングソファー　ブルー
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

リクライニングソファーソファサイズ···2人掛け圧迫感のないロースタイルで、足を伸ばしてくつろげるローソファです。こたつやローテーブルにもピッタリ！適度な弾力性のS字バネで丁度いい座り心地を実現しました。背もたれは14段階のリクライニング機能付き。張地は丁寧に編み込んだ丈夫なファブリックを使用し、肌触りも良くオールシーズン快適。木脚は回すだけで簡単に取り付け可能です。●商品サイズ（cm）幅約108×奥行約44×高さ約62●商品重量約15kg●材質表面材：ポリエステル100％構造部材：スチールパイプクッション材：ウレタンフォーム●カラーデニムブルー定価12864円
http://narcologia.ru/goods/update186895.html
http://narcologia.ru/goods/displease43031.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle17966.html
リクライニングソファー　ブルー
クルーン 2人掛けソファ 電動 リクライニング ブルー
リクライニングソファー　ブルー
電動リクライニングソファ 2.5p ブルーグリーン, 【在庫限り】
リクライニングソファー　ブルー
電動リクライニングソファ 2.5p ブルーグリーン, 【在庫限り】
リクライニングソファー　ブルー
電動リクライニングソファ | 高品質なデザイナーズ家具 E-comfort 公式オンラインストア
リクライニングソファー　ブルー
ソファ ソファー ペールブルー リクライニングソファ 1人掛け 昭和女子大学共同開発 ソファのみ ハイバックソファ リクライニング付き ソファーベッド おしゃれ コンパクト かわいい
リクライニングソファー　ブルー
クルーン 3人掛けソファ 電動 リクライニング ブルー
リクライニングソファー　ブルー
電動リクライニングソファ | 高品質なデザイナーズ家具 E-comfort 公式オンラインストア
リクライニングソファー　ブルー
Litbird 3 WAY 一人掛け ソファーベッド 一人用, リクライニングソファ, ソファベッド人気, 折りたたみソファ, そふあーベット, 鉄製フレーム, ダークブルー
リクライニングソファー　ブルー
6WAYソファベッド 1人掛け 2人掛け セット リクライニング3段階 自由自在 カスタマイズ ブルー グレー ベージュ JH116
リクライニングソファー　ブルー
クルーン 3人掛けソファ 電動 リクライニング ブルー
リクライニングソファー　ブルー
1人掛けリクライニングソファ 肘付きで42段ギア(ブラック/キャメル ...
リクライニングソファー　ブルー
Amazon｜[ＶＡＮＤＲＯＵＰ] ソファー ベッド 3人掛け リクライニング ...
リクライニングソファー　ブルー
ソファーベッド シングル 青 ソファー 3人掛け シンプル おしゃれ ソファ リクライニングソファ ブルー グレー幅190cm ファブリック 家具｜au PAY マーケット
リクライニングソファー　ブルー
ソファー ソファーベッド リクライニング ブルーの通販 by yuri's shop ...
リクライニングソファー　ブルー
g118019]Colton リクライニング式ソファベッド ソファーベッド | 家具 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru