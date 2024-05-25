リクライニングソファー　ブルー

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商品詳細
リクライニングソファーソファサイズ···2人掛け圧迫感のないロースタイルで、足を伸ばしてくつろげるローソファです。こたつやローテーブルにもピッタリ！適度な弾力性のS字バネで丁度いい座り心地を実現しました。背もたれは14段階のリクライニング機能付き。張地は丁寧に編み込んだ丈夫なファブリックを使用し、肌触りも良くオールシーズン快適。木脚は回すだけで簡単に取り付け可能です。●商品サイズ（cm）幅約108×奥行約44×高さ約62●商品重量約15kg●材質表面材：ポリエステル100％構造部材：スチールパイプクッション材：ウレタンフォーム●カラーデニムブルー定価12864円
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