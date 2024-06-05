ニトリ 電動リクライニング ソファ １人掛け レザー ダークブラウン

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ニトリの１人掛け電動リクライニングソファですモデル ビリーバー色 ダークブラウンレザータイプ1人がけサイズ付属品 電源ケーブル・数年間使用していますが、あまり長時間の使用はないこともあり、目立つような傷や、破れ等はありません。しかし、あくまで中古品にご理解下さい。・リクライニング動作は全く問題ありません。・引っ越しに伴い、出品させていただきます。・ペットなし、タバコなしです。臭いは問題ないかと思います。・かなりの重量がありますので、ご注意ください。・基本的には、「梱包・発送たのメル便」での発送を予定しています。・近場でしたら直接のお受渡しにも対応させていただきます。主な張り地···人工皮革（合成皮革）ソファサイズ···1人掛け機能···電動リクライニング