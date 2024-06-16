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②ヴィンテージ　FORTE アームレスト付きソファー
商品番号 S10580811381
商品名

②ヴィンテージ　FORTE アームレスト付きソファー
ブランド名 Svital
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レトロポップ、ヴィンテージの花柄が綺麗なソファーになりますアームレストの部分は木材で作られております古いものにはなりますがスプリングのへたりは感じられません肩口のところに生地の穴あきがありますので写真で確認お願いいたします長野県安曇野市にて出品しておりますので引き取り可能な方に関しましては送料を引いたお値段でお渡しできます質問などありましたらお気軽にお声掛けください幅　77cm奥行90cm高さ84cm座面高さ40cm#ウエヴィレ家具#ウエヴィレレトロ
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