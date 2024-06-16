スツール オットマン ファブリック コーデュロイ 1人掛

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購入してから１年も経っておりません。購入価格34800円大阪市まで引き取りに来て下さる方は、5000円引き致します。購入前にコメントでお願い致します。ペット、喫煙者おりません。実物写真では、グリーンがつよい感じしますがベージュよりです！サイトの写真見本の色見の方が実物に近いです。お洒落で上品なコーデュロイ生地を使用した、スツール単品。幅93×奥行き64×高さ42cm色 グリーン張り材：ファブリックフレーム：天然木本体：Sバネ、ウレタンフォームUSED品になりますので、完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。#スツール#オットマン#ソファ#ファブリック#コーデュロイ#1人掛#足置き#グリーン#カーキ#高級モダン北欧#ファブリックソファ#おしゃれ#ウニコ#ハリモク#無印良品#IKEAイケア#ニトリカラー···グリーン