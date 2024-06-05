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スージークーパー　アートヌーボー　コーヒーポット
商品番号 T32145769777
商品名

スージークーパー　アートヌーボー　コーヒーポット
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,706 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スージークーパー　コーヒーポットになります。蓋をした状態で高さ20.5cm.画像9.10枚目確認して下さい。（素人寸法誤差あり）持ち手少し汚れ、蓋の持ち手小キズ、色剥げ、茶色点などがございますがヒビや貫入などもなく綺麗な状態だと思います。画像確認お願いします。色剥げあるのでお安くしてます。素人検品、中古品になりますので使用時にできる小傷、擦れなどご理解の上でのご購入お願い致します。完品お求めの方はご遠慮下さい。箱なし。丁寧に包装致します。
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スージークーパー アートヌーボー コーヒーポット | visualai.io

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