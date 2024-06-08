新品名作未使用Jean Prouve STANDARD CHAIR 椅子リプロ ...

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新品未使用JeanProuveジャン・プルーヴェ代表作 STANDARDCHAIRリプロダクトジャン・プルーヴェ展も話題のジャン・プルーヴェによる代表作「スタンダードチェア」フランスのデザイナーであり建築家そしてエンジニアでもあったジャンプルーヴェの1934年にデザインものづくりにおいて構造に重きをおく彼の建築や家具デザインにまで貫かれる哲学が感じられます特徴的なのは横から見た三角形の脚見る角度によって存在感を表す脚が飽きの来ないいつまでも愛されるチェアデザインになっていますデザイナーズチェアはダイニングテーブルに合わせるとハイセンスな空間にまたスクールチェアの様なデザインですのでワークスペースにもお勧め座り心地のよい広めの座面と、強度の高い三角形の脚はもたれ掛かってもしっかりと力を吸収してくれます繊細でナチュラルなオーク材の木目とブラックスチールの組合せは様々なテイストにも取り入れやすいデザインですジャン・プルーヴェ（JeanProuvé）オリジナルのヴィンテージ家具の中にはオークションで数千万の値段がつくものもざらにあり世界中のセレブがこぞってコレクションしてます海外ではブラッドピッド、マークジェイコブス、国内ではNIGOがコレクションしているのも有名ですサイズ幅40×奥行き51.5×高さ81.5座面の高さ46（cm）材質背・座板：積層合板（天然木オーク材突き板）脚：スチール必ずプロフィール確認、ご了承の上ご購入下さいjournalstandardFurnitureジャーナルスタンダードファニチャーdultonKartellカステリCASTELLIPLIAPOPEYETRUCKacmePFSアクメMomawackomariaスタイリスト私物1ldkPACIFICFURNITURESERVICEイームズパントンウェグナーアルネヤコブセンイサムノグチジャンプルーヴェヨーゼフホフマンマルニアルフレックスIDEEカッシーナコンランショップ天童木工ノール家具インテリアVitraSEMPRECIBONEHUKLAACTUSIKEAHAYACMEモダンインテリアミッドセンチュリー