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Formaxソファ　9/15まで出品
商品番号 P86469410527
商品名

Formaxソファ　9/15まで出品
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 27,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Formaxドンナダークグレー〜ブラック2〜3人がけ　ローソファW.1500D.940H.615SH.360セレクトの家具屋さんで17万円ほどで購入クッションも同時に購入3年程使用背もたれのところの皺が寄っていたり、多少の使用感はありますが全体的に綺麗まだ使える状態ですが引っ越しに伴って出品ですドンナはもう廃盤となっており、現在はジョインという名前でほぼ同じ形のソファが販売中です以下ホームページよりformaxは長年にわたるイタリアのトップブランドとの提携で培った「最高水準の技術」・「徹底した品質管理」・「世界の著名建築家、デザイナーとのコラボレーション」により、モダンデザインを追求したシンプルかつ機能美に溢れる数々の製品を送り出しています
http://narcologia.ru/goods/moped211868.html
http://narcologia.ru/goods/stair128000.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless220559.html
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