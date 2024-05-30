カリモク3人掛けソファ

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カリモクの3人掛けソファです。購入時期は不明ですが、10年経つか経たないか位だと思います。普段は2人掛けのソファを使用し、3人掛けソファは殆ど座る事はありませんでした。カバーも掛けていたので汚れや染みは見当たりません。へたりも無く状態はかなり良いと思いますが、細い線状の傷が左背面と中央上側にありますので写真をご参照ください。表面素材は内側(クッション部)は本革、外側(フレーム)は合成皮革、色はブラウンです。写真では明るく見えていますが、落ち着いたブラウンです。サイズ 幅1950×奥行き860×高さ830/座高400mmあくまでも中古品とご理解の上、NCNRでお願い致します。送料込み(25400円)のお値段となっております。対象外地域の場合、配送できませんのでご了承下さい。