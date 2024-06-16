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3人用ソファ
商品番号 M82944821547
商品名

3人用ソファ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 29,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅205センチ奥行94センチ高さ88センチ3人用ソファです。
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