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週末お値下げ中　有田焼 文山窯 プラチナ牡丹 四方盛皿
商品番号 Q35206019045
商品名

週末お値下げ中　有田焼 文山窯 プラチナ牡丹 四方盛皿
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きなサイズの角鉢ですサイズ　23.1cm×23.1cm×高さ4cm新品未使用のものですが、自宅の保管品です。元箱はありません。状態は写真の通りとても良いです。
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