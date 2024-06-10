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- 週末お値下げ中 有田焼 文山窯 プラチナ牡丹 四方盛皿
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商品詳細
大きなサイズの角鉢ですサイズ 23.1cm×23.1cm×高さ4cm新品未使用のものですが、自宅の保管品です。元箱はありません。状態は写真の通りとても良いです。
http://narcologia.ru/goods/Addict163218.html
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