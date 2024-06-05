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木製スツール　高さ75cm　丸椅子　stool
商品番号 Y24517401192
商品名

木製スツール　高さ75cm　丸椅子　stool
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,663 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】木製スツールです。使い方いろいろ台所作業やインテリア、フラワースタンドなどにいかがでしょうか。椅子を製作するのに釘、ビス、ダボなどを使って作るのは簡単で早いのですが、こちらの商品はホゾ組みでしっかり組んで丈夫に作ってあります。末永くお使いいただけます。【商品仕様】外寸:座面幅250mm×高さ750mm天然木のため、写真と木目模様が異なる場合があります。【その他】「受注生産」を始めました。サイズ変更などありましたらお気軽にご相談ください。サイズ違いの在庫品あります。座面幅250mm×高さ400mm　¥6980座面幅250mm×高さ430mm　¥7100座面幅250mm×高さ470mm　¥7300座面幅250mm×高さ520mm　¥7500座面幅250mm×高さ580mm　¥7700座面幅250mm×高さ600mm　¥8100座面幅250mm×高さ650mm　¥8500座面幅250mm×高さ700mm　¥9100フラワースタンド、木製スツールは下記より各種ページに移動ができます#無塗装スツール販売ページ検索用#木製フラワースタンド#フラワースタンド#花台#木製スツール#丸椅子#丸イス#stool#手作りイス#手作りスツール#手作り家具#オーダー家具#無垢テーブル#無垢#木製スタンド#木工製品#キャットハウス#キャットタワー#猫犬
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