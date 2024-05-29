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unico ウニコ ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 3シーター
商品番号 F52998623687
商品名

unico ウニコ ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 3シーター
ブランド名 ウニコ
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【概要】商品名:unicoALBERO(アルベロ)3シーターカラー:シート部分ベージュ、本体部分チーク※シート部分はソファー本体から取り外し可能サイズ:W1790×D775×H770(mm)定価:119,900円【状態】2017年に購入して、今まで使用しておりましたが、使用頻度も少なくなってきたので、出品します。ペット・喫煙者はなしですが、クッションのへたりはややあります。また写真の通り、角の部分や座面下部に傷あり、またカバーも目立ちにくい色ではありますが毛玉はあります。（毛玉の程度は6枚目の写真をご参考まで）あくまで中古品であることをご理解いただける方のみご検討•ご購入をよろしくお願いいたします。【発送方法】梱包・発送たのメル便でお送り致します。9/27諸事情により、一時出品停止していましたが、再開します。
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