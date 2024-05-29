Bauhutte ゲーミング オットマン ブラック BOT-700-BK

バウヒュッテのゲーミングワイドタイプのオットマンです。去年に購入して使用していましたが、子育て専念するために、今回出品致します。[デスク下に特化したスリムなオットマン]ゲーミングチェアやデスクと合わせて使える専用オットマン(足置き)です。デスク下の限られたスペースにも、すっきり設置することができます[ゆったりワイドに使える]奥行きをスリムにした一方、横幅はゆったりとした設計に。通常版の約1.4倍ワイドな横長座面で、足を広げた状態でも置きやすくなりました。サイズ：43.5x71x37cm重量：6.2kg梱包・発送たのメル便にて発送いたします。



Bauhutte( バウヒュッテ ) ゲーミング オットマン ワイド ゲーミングチェア 足置き台 ブラック 幅71cm BOT-700-BK



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