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Bauhutte ゲーミング オットマン ブラック BOT-700-BK
商品番号 V39358375434
商品名

Bauhutte ゲーミング オットマン ブラック BOT-700-BK
ブランド名 バウヒュッテ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バウヒュッテのゲーミングワイドタイプのオットマンです。去年に購入して使用していましたが、子育て専念するために、今回出品致します。[デスク下に特化したスリムなオットマン]ゲーミングチェアやデスクと合わせて使える専用オットマン(足置き)です。デスク下の限られたスペースにも、すっきり設置することができます[ゆったりワイドに使える]奥行きをスリムにした一方、横幅はゆったりとした設計に。通常版の約1.4倍ワイドな横長座面で、足を広げた状態でも置きやすくなりました。サイズ：43.5x71x37cm重量：6.2kg梱包・発送たのメル便にて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/organization433762.html
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