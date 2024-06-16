マルチカバー 多機能 長方形 大判 北欧風 おしゃれ ブランケット 3人掛け

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★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄と北海道への発送が高いですから、１5００円の送料が必要です。ご了承ください。他の色とサイズが希望なら、コメントでください。サイズ：130*180cm/1~2人掛け、180*230cm/2~3人掛け、180*300cm/3~4人掛け【商品詳細】サイズ:180*230cm（2~3人掛けソファーに適用） 素材:フランネル生地適度な厚みで柔らかく、秋冬の寒さに暖かめを加えてくれる、柔らかく軽量な手触りです。【滑り止め?水洗える】シンプルなデザイン、滑り止め、快适、通気性拔群。家にペットと子供がいつても安心して使用できます。常温水洗ならドライクリーニングも洗濯機でクリーニングも可です?【広い使用範囲】着脱簡単、多機能、四季通用、読書のときには膝掛け、お昼寝の時には掛布として、マルチカバー、ソファカバー、ソファ毛布、椅子、出窓、ござなどに適用します。防塵カーペット、キャンプカーペット、旅行毛布なども使えます。【両面使用?保護カバー】防塵、汚れ防止。ある程度では爪とぎ防止できる。ペットの爪による傷などから、ソファーを守ることができます。また、ほこりや汚れ防止などの機能があり、ソファーをしかっりと保護できます。赤ちゃん、子供、犬や猫のいるご家庭にお勧めです。【気分転換?商品品質保証】どんなお部屋にも使いやすい優しい風合い！お部屋の雰囲気や、気分を変えたい時、手軽にさらっと敷くでだけで、簡単にお部屋の雰囲気をチェンジできます。