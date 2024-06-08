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ボヘミア　クリスタルガラス　ロックグラス　10cm
商品番号 B63709708618
商品名

ボヘミア　クリスタルガラス　ロックグラス　10cm
ブランド名 ボヘミア
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボヘミアングラスのロックグラスになります。上部は薄作りですが底部に近付くにつれて分厚く重厚な作りになっています。シールが貼られたままの未使用品です。幅8.5cm、高さ10cm
http://narcologia.ru/goods/injure222167.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic439112.html
http://narcologia.ru/goods/calling312250.html
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