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- ボヘミア クリスタルガラス ロックグラス 10cm
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商品詳細
ボヘミアングラスのロックグラスになります。上部は薄作りですが底部に近付くにつれて分厚く重厚な作りになっています。シールが貼られたままの未使用品です。幅8.5cm、高さ10cm
http://narcologia.ru/goods/injure222167.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic439112.html
http://narcologia.ru/goods/calling312250.html
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