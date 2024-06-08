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フランス　アンティーク　ヴィンテージ　ラヴィエ　バラ　リモージュ
商品番号 M33947631823
商品名

フランス　アンティーク　ヴィンテージ　ラヴィエ　バラ　リモージュ
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランスで購入しております。約22.5㎝×13㎝Limogesリモージュ白地に赤バラとシルバーライン洗練された上品なイメージです。未使用かな？と思われますが、写真7枚目、光にかざすと製造時についたと思われる細かい点跡あります。若干のガタツキを感じます。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming308292.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual601246.html
http://narcologia.ru/goods/Persia72188.html

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