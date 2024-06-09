ソファー ローソファー Emilia オットマン付き 2人掛けソファ ブラウン

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※重要★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品紹介★空間に馴染むオットマン付き2人掛けソファです脚を外せばロータイプにもなる便利なソファですお色は3色展開でこちらはブラウンになります★商品詳細★幅135cm×奥行75cm×高さ66cm(座面高)35cm【組立品】【商品重量】約23kg【耐荷重】約150kg※組立工具は不要。※組立時間:2人で約15分※専用クッション1個付き※色落ちの恐れ、生地が縮む場合がございますので洗濯はできません。規格ファブリック、ウレタンフォーム、Sバネ、天然木脚部♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ソファ商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。ご注文を頂きましても、お受けできかねますので予めご了承のほどお願い申し上げます。新生活ナチュラル北欧北欧風ブラウングレーオットマンクッション付き木製天然木木お洒落オシャレおしゃれカワイイかわいい可愛い2人掛けソファフロアソファーリビングレトロモダンローソファーローソファ二人掛けソファーコンパクトコンパクトソファコンパクトサイズラブソファラブソファー椅子イスソファソファー2人掛けソファ2人掛けソファー2人掛け2P二人掛けレザーリビングソファーヴィンテージリビングモダンIKEAイケア無印フランフランニトリお探しの方にも#ラブソファー#ソファー#ソファ#オットマンカラー...ブラウン主な張り地...布・ファブリッククッション材...Sバネ・S型スプリング機能...オットマン付