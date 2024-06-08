- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- 椅子/チェア
- >
- 一般
- >
- 新品・未使用 ソファー 1人掛け パイプ リクライニング 直接お引渡し可能
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ソファー1人掛けパイプリクライニング一人暮らし肘掛けアジャスターポケットコイルおしゃれ新生活先日、楽天市場で購入しましたが、ヴィンテージな雰囲気が家のイメージとは合わなかったため出品します。とてもおしゃれで値段以上の存在感があります。必要な方にお使い頂ければと思います。※1度組立てて解体しています。組立てはネジを数か所固定するだけで簡単です。※アジャスターの1つに購入時からのへこみが少し有ります。※大阪府北摂エリアであればお引渡し可能です。直接お引渡しの場合は13900円にさせて頂きます。ご希望の方はコメント下さい。◆カラー ブラウン（ツイード素材）◆サイズ 幅64×奥行き70〜111×高さ55〜81cm （床から座面までの高さ：43cm）◆材質 スチール（粉体塗装）/ポケットコイル/ ポリエステル◆特徴 要組立,アームレストあり, 脚先アジャスターあり,リクライニング可
http://narcologia.ru/goods/contemplate357577.html
http://narcologia.ru/goods/stealth591476.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce993855.html
リプロダクト コルビジェ LC2 1人掛けソファ ソファ デザイナーズ家具 ...
大人かわいいリクライニングソファベッド 人気満点
リクライニングソファ（ベージュ系）の通販 24点（インテリア/住まい ...
一人掛けソファ（ブルー・ネイビー/青色系）の通販 100点以上 ...
一人掛けソファ（ブラック/黒色系）の通販 100点以上（インテリア ...
リクライニングソファ（ベージュ系）の通販 24点（インテリア/住まい ...
中古】 ソファ/ソファベッド（イエロー/黄色系）の通販 34点 ...
ソファーベッド 幅108cm 1人用 リクライニング ソファ シングル ロー ...
一人掛けソファの通販 1,000点以上（インテリア/住まい/日用品） | お ...
一人掛けソファの通販 1,000点以上（インテリア/住まい/日用品） | お ...
一人掛けソファの通販 1,000点以上（インテリア/住まい/日用品） | お ...
一人掛けソファの通販 1,000点以上（インテリア/住まい/日用品） | お ...
ソファ 一人 掛け リクライニングの通販｜au PAY マーケット
http://narcologia.ru/goods/contemplate357577.html
http://narcologia.ru/goods/stealth591476.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce993855.html
リプロダクト コルビジェ LC2 1人掛けソファ ソファ デザイナーズ家具 ...
大人かわいいリクライニングソファベッド 人気満点
リクライニングソファ（ベージュ系）の通販 24点（インテリア/住まい ...
一人掛けソファ（ブルー・ネイビー/青色系）の通販 100点以上 ...
一人掛けソファ（ブラック/黒色系）の通販 100点以上（インテリア ...
リクライニングソファ（ベージュ系）の通販 24点（インテリア/住まい ...
中古】 ソファ/ソファベッド（イエロー/黄色系）の通販 34点 ...
ソファーベッド 幅108cm 1人用 リクライニング ソファ シングル ロー ...
一人掛けソファの通販 1,000点以上（インテリア/住まい/日用品） | お ...
一人掛けソファの通販 1,000点以上（インテリア/住まい/日用品） | お ...
一人掛けソファの通販 1,000点以上（インテリア/住まい/日用品） | お ...
一人掛けソファの通販 1,000点以上（インテリア/住まい/日用品） | お ...
ソファ 一人 掛け リクライニングの通販｜au PAY マーケット