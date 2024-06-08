新品・未使用 ソファー 1人掛け パイプ リクライニング 直接お引渡し可能

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ソファー1人掛けパイプリクライニング一人暮らし肘掛けアジャスターポケットコイルおしゃれ新生活先日、楽天市場で購入しましたが、ヴィンテージな雰囲気が家のイメージとは合わなかったため出品します。とてもおしゃれで値段以上の存在感があります。必要な方にお使い頂ければと思います。※1度組立てて解体しています。組立てはネジを数か所固定するだけで簡単です。※アジャスターの1つに購入時からのへこみが少し有ります。※大阪府北摂エリアであればお引渡し可能です。直接お引渡しの場合は13900円にさせて頂きます。ご希望の方はコメント下さい。◆カラー ブラウン（ツイード素材）◆サイズ 幅64×奥行き70〜111×高さ55〜81cm （床から座面までの高さ：43cm）◆材質 スチール（粉体塗装）/ポケットコイル/ ポリエステル◆特徴 要組立,アームレストあり, 脚先アジャスターあり,リクライニング可