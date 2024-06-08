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無印良品 ハイバックリクライニングソファ オットマン付き
商品番号 H44712145814
商品名

無印良品 ハイバックリクライニングソファ オットマン付き
ブランド名 無印良品
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

無印良品のハイバッグリクライニングソファです。カバーの色が違いますがオットマンも1つ付けます普段使いしていたので使用感はあります。発送前にカバーの洗濯と簡単なクリーニングは致します。送料は18.500円になりますので、直接取りに来て頂ければ18.500円お値引き致します。(柏市内になります)ご質問等ありましたらコメントお願い致します。
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