無印良品 ハイバックリクライニングソファ オットマン付き

無印良品のハイバッグリクライニングソファです。カバーの色が違いますがオットマンも1つ付けます普段使いしていたので使用感はあります。発送前にカバーの洗濯と簡単なクリーニングは致します。送料は18.500円になりますので、直接取りに来て頂ければ18.500円お値引き致します。(柏市内になります)ご質問等ありましたらコメントお願い致します。



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