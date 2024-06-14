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セール中　リセノ　ソファ　ダイニングチェア　Re:ceno リセノソファ
商品番号 B67390821394
商品名

セール中　リセノ　ソファ　ダイニングチェア　Re:ceno リセノソファ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 18,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ペットなし、煙草吸いません。Re:CENOWIRYダイニングチェアになります。約3年前に購入し、多少の使用感はあります。まだまだ長く使用していただけます。カバーの一部が破れています、ご理解ある方でお願いします。サイズは画像をご参考下さい。国内で製造される多くのダイニングテーブルの高さに合わせて作られている面から、ダイニングチェアとしても活躍できる逸品です。定価96,800円(税込)カバー生地はコーデュロイのキャメルになります。今後Re:CENOにて他の色や生地の専用カバーを購入されると交換も可能です。※同時に出品しておりますWIRYカウチソファーとセットでご購入いただいた場合、セット割引対応致します。リセノReCENOacmefurnitureアクメファニチャーjournalstandardfurniturepacificfurnituretruckfurnitureACTUSMOMONATURAL
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