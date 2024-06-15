奥田民生×マスターピース　コラボショルダーバッグ

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商品詳細
奥田民生×マスターピースコラボ商品ショルダーバッグステッカー2枚付きサイズ50×27×マチ15ショルダー約135センチ(調節可能)新品未使用品ですが、最初から前のフックボタン向かって右が上手くはまりません(写真⑥)使うには支障はないかなと思われます。以上の件をご理解頂ける方、ご検討よろしくお願い致します。#奥田民生#マスターピース#コラボ#ショルダーバッグ#ステッカー2枚付き
http://narcologia.ru/goods/parenthesis951044.html
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